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YSK'dan flaş karar! Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimler yenilecek

12.04.2019 12:09

Yüksek Seçim Kurulu, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Honaz'da CHP adayı 8 oy farkla kazanmıştı. AK Parti'nin itirazı üzerine kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimler iptal edildi.


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