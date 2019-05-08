YSK'dan CHP'nin tehditlerine çok sert yanıt

Geçtiğimiz günlerde YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalatmıştı. YSK'dan Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine cevap gecikmedi. YSK'dan yapılan açıklamada, "Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.
YSK'dan CHP'nin tehditlerine çok sert yanıt08.05.2019 19:22
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