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YSK'dan CHP'nin tehditlerine çok sert yanıt

08.05.2019 19:22

Geçtiğimiz günlerde YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalatmıştı. YSK'dan Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine cevap gecikmedi. YSK'dan yapılan açıklamada, "Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.


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