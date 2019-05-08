YSK'dan CHP'nin tehditlerine çok sert yanıt 08.05.2019 19:22

Geçtiğimiz günlerde YSK'nın İstanbul kararı sonrası partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 hakimin ismini tek tek sayıp CHP'lilere yuhalatmıştı. YSK'dan Kılıçdaroğlu'nun tehditlerine cevap gecikmedi. YSK'dan yapılan açıklamada, "Hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle kişisel olarak hedef gösterilmesi ve itibarsızlaştırılması kabul edilemez" ifadelerine yer verildi.