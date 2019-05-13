YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar 13.05.2019 16:32

Son dakika haberine göre CHP ve İyi Parti tarafından İstanbul seçimleri ile ilgili YSK'ya yapılan itiraz karara bağlandı. YSK CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti.