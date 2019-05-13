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YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar

13.05.2019 16:32

Son dakika haberine göre CHP ve İyi Parti tarafından İstanbul seçimleri ile ilgili YSK'ya yapılan itiraz karara bağlandı. YSK CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti.


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