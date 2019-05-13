YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar

Son dakika haberine göre CHP ve İyi Parti tarafından İstanbul seçimleri ile ilgili YSK'ya yapılan itiraz karara bağlandı. YSK CHP ve İyi Parti'nin itirazlarını reddetti.
YSK'dan CHP ve İyi Parti'nin İstanbul itirazları ile ilgili karar13.05.2019 16:32
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