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YSK'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan AK Parti'li adaya verildi

12.04.2019 12:28

YSK, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP'li adayın KHK ile ihrac edilmesi sebebiyle mazbatanın 2. olan AK Partili adaya verilmesine karar verdi.


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