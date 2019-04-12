YSK'dan Bağlar kararı: Mazbata 2. olan AK Parti'li adaya verildi 12.04.2019 12:28

YSK, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde HDP'li adayın KHK ile ihrac edilmesi sebebiyle mazbatanın 2. olan AK Partili adaya verilmesine karar verdi.