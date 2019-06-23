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YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak? Seçim yayın yasağı ne zaman sona eriyor? (Video)

23.06.2019 19:13

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar merakla "YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Seçim yayın yasağı ne zaman sona eriyor?


YSK'dan yapılan açıklamada 19:15'te yayın yasağının kaldırılacağı belirtildi.
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