YSK tedbir kararını kaldırdı! İstanbul'da 7 ilçede oylar yeniden sayılacak

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Dr. Mehmet Sarı YSK'nın aldığı kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.
YSK tedbir kararını kaldırdı! İstanbul'da 7 ilçede oylar yeniden sayılacak03.04.2019 02:28
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