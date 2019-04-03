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YSK tedbir kararını kaldırdı! İstanbul'da 7 ilçede oylar yeniden sayılacak

03.04.2019 02:28

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı (TÜRKAD) Dr. Mehmet Sarı YSK'nın aldığı kararı A Haber ekranlarında değerlendirdi.


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