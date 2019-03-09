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YSK önünde Mansur Yavaş'a sahte senet protestosu: Sahtekar başkan istemiyoruz

09.03.2019 10:38

Siyaset günlerdir CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ı konuşuyor. Mansur Yavaş'ın sahte senetle 600 bin dolarlık icra takibi yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine de Ankara'da vatandaşlar YSK önünde toplandı. Mansur Yavaş'ı prostesto ettiler ve Yavaş'ı başkan adayı olarak tanımadıklarını söylediler.


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