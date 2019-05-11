Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti’nin seçimde usulsüzlük yapıldığı yönünde itirazları ve ortaya koyduğu deliller üzerine iptal etti. Karara göre seçim tekrarı 23 Haziran 2019'da yapılacak… Peki, YSK neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti? İşte tüm ayrıntılarıyla 31 Mart seçimlerinin iptal gerekçesi….
YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?11.05.2019 23:40
- YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?
- Binali Yıldırım'dan 'Seçim neden iptal edildi?' sorusuna cevap: Çok basit, çünkü çaldılar
- Bahçeli'den flaş İstanbul mesajı
- Başkan Erdoğan: Darbeci katilleri ağırlayanlar bize hukuk dersi veremez
- Devlet Bahçeli İstanbul'da | MHP’liler böyle karşıladı
- Mustafa Cengiz ve Abdürrahim Albayrak'tan Emre Akbaba açıklaması! İşte son durum
- Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı
- 11 Mayıs Fenerbahçe – Akhisarspor maçı canlı anlatım (Fenerbahçe - Akhisarspor canlı yayın)
- Son dakika: Eğitim dönüşü feci kaza: 2 polis şehit, 1 ağır yaralı
- Son dakika: Başkan Erdoğan'ın başkanlığında '23 Haziran' toplantısı
- Esra Erol'da gözyaşları sel oldu! Vahide Teyze'yi arayan Süper Lig futbolcusu kim?
- Arjantin’de milletvekiline silahlı saldırı anı kameralara yansıdı (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.