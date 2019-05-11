Haberler Web TV YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?

YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti?

11.05.2019 23:40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti’nin seçimde usulsüzlük yapıldığı yönünde itirazları ve ortaya koyduğu deliller üzerine iptal etti. Karara göre seçim tekrarı 23 Haziran 2019'da yapılacak… Peki, YSK neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti? İşte tüm ayrıntılarıyla 31 Mart seçimlerinin iptal gerekçesi….


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları