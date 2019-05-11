YSK, neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti? 11.05.2019 23:40

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti’nin seçimde usulsüzlük yapıldığı yönünde itirazları ve ortaya koyduğu deliller üzerine iptal etti. Karara göre seçim tekrarı 23 Haziran 2019'da yapılacak… Peki, YSK neden sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etti? İşte tüm ayrıntılarıyla 31 Mart seçimlerinin iptal gerekçesi….