YSK neden CHP için hain çete oldu? 08.05.2019 22:08

YSK'nın İstanbul seçimlerini tekrar etme kararının ardından saldırıya geçen CHP'liler, yargı mensuplarına tehditler savurdu. Peki YSK neden CHP için hain çete oldu? AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

