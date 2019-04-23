Haberler Web TV YSK KHK'lılar konusunda kararını verdi

YSK KHK'lılar konusunda kararını verdi

23.04.2019 15:34

YSK AK Parti'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmeye devam ederken, KHK'lılar ile ilgili yapılan itirazı karara bağladı. YSK AK Parti'nin KHK'lılar konusunda yaptığı "oy kullanamazlar" itirazını reddetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları