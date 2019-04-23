YSK KHK'lılar konusunda kararını verdi 23.04.2019 15:34

YSK AK Parti'nin İstanbul için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmeye devam ederken, KHK'lılar ile ilgili yapılan itirazı karara bağladı. YSK AK Parti'nin KHK'lılar konusunda yaptığı "oy kullanamazlar" itirazını reddetti.