Haberler Web TV YSK İstanbul'da ilçe seçimlerini neden yenilemedi?

YSK İstanbul'da ilçe seçimlerini neden yenilemedi?

13.05.2019 16:39

YSK, CHP ve İyi Parti'nin yaptığı "İstanbul'da ilçe seçimleri de yenilensin" başvurusunu reddetti. YSK ret kararını oy birliği ile aldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları