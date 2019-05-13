YSK, CHP ve İyi Parti'nin yaptığı "İstanbul'da ilçe seçimleri de yenilensin" başvurusunu reddetti. YSK ret kararını oy birliği ile aldı.
YSK İstanbul'da ilçe seçimlerini neden yenilemedi?13.05.2019 16:39
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