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YSK İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıkladı

22.05.2019 20:01

YSK'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesi açıklandı. YSK tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281'dir" ifadesine yer verildi.


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