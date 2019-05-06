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YSK İstanbul seçimine itirazı görüşmek için toplanıyor

06.05.2019 09:32

Son dakika... Bugün gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda olacak. Kurul, 14:30 itibarıyla İstanbul seçimine yapılan olağanüstü itirazları görüşecek. İlçe kurullarından gelen raporları inceleyecek Yüksek Seçim Kurulu, sürecin sonunda nihai kararını açıklayacak.


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