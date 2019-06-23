YSK İstanbul seçim yayın yasağı ne zaman sona erecek? (Video) 23.06.2019 17:39

İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Oy verme işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından İstanbul seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Vatandaşlar merakla "YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, YSK İstanbul seçim yayın yasağı ne zaman sona erecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi için bugün 10 milyondan fazla İstanbullu seçmen yeni belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. 17.00 itibariyle vatandaşlar "YSK yayın yasağı ne zaman kalkacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçim yayın yasağı ne zaman sona eriyor? İşte seçim yayın yasağına dair detaylar...

YSK YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

10.5 milyon kişi bugün İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemlerini ardından vatandaşlar seçim sonuçları için geri sayıma başladı. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının hemen ardından sonuçları anlık olarak takvim.com.tr'de bulabilirsiniz. Henüz yayın yasağının ne zaman kalkacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti. Bugünkü seçimde İstanbul, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçecek. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışıyor.

YAYIN YASAĞI KALDIRILMADAN SONUÇLAR AÇIKLANAMAYACAK

Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin oy pusulası beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy verme işleminin bitiş saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak.