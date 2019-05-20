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YSK İstanbul kararının gerekçesinin yazımını tamamladı

20.05.2019 13:11

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul yerel seçimlerinde verdiği tekrar kararının gerekçesinin yazımını tamamladı. YSK tarafından tamamlanan gerekçeli kararın yazımının 200 sayfa üzerinde olduğu öğrenildi. Konu ile ilgili gelişmeleri A Haber muhabiri Murat Sekban canlı yayında aktardı.


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