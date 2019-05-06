YSK İstanbul kararını verdi! Peki İstanbul seçim ne zaman yapılacak?İşte tüm detaylar 06.05.2019 20:45

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili gelen son dakika bilgisi ile Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.