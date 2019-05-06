İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimleriyle ilgili gelen son dakika bilgisi ile Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nin kararını, sandık kurulu başkan ve üyelerinin kanunun açık hükmüne rağmen kamu görevlisi olmaması nedeniyle aldığı öğrenildi.
YSK İstanbul kararını verdi! Peki İstanbul seçim ne zaman yapılacak?İşte tüm detaylar06.05.2019 20:45
- YSK İstanbul kararını verdi! Peki İstanbul seçim ne zaman yapılacak?İşte tüm detaylar
- Son dakika... YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi
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