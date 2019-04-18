YSK İstanbul kararını ne zaman açıklayacak? 18.04.2019 18:21

Maltepe'deki sonuçların gelmesiyle birlikte İl Seçim Kurulu CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na mazbatasını teslim etti. Tepki çeken bu karar çok konuşuldu. Peki bu karar hukuka uygun mu? İl Seçim Kurulu YSK'nın kararını neden beklemedi? İmamoğlu'na verilen mazbata geri alabilir mi? AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı olağanüstü itirazı ne zaman sonuçlanır? YSK İstanbul seçimleriyle ilgili kararını ne zaman açıklayacak? İtiraz süreci nasıl işleyecek? Avukat Mehmet Sarı merak edilen tüm bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Avukat Mehmet Sarı İl Seçim Kurulu'nun verdiği skandal mazbata kararı sonrasında A Haber canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu. Mehmet Sarı'nın açıklamalarından satır başları;

İSTANBUL SEÇİMLERİNDE SON NOKTAYI YSK KOYACAK

Maltepe'deki sonuçların netleşmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu'na mazbatası verildi. Normal şartlarda mazbata verilir ama ortada henüz olağanüstü itiraz süreci var. Bu süreç verilen mazbatanın hukuki niteliğini ortadan kaldıracak boyutta, YSK'nın vereceği muhtemel karar sonrasında mazbata geçersizde olabilir.

Yüksek Seçim Kurulu son noktayı koymadan İstanbul belediyesi seçimlerinin kesinleşmesi söz konusu değil. Buradaki verilen mazbata kavramı aslında şu an itibariyle İl Seçim Kurulu itibariyle sürecin bittiğini gösteriyor. Kanun düzenlemesi çerçevesinde İl Seçim Kurulu aradaki farkları tayin ettikten sonra hangi aday öndeyse ona ilişkin bir tutanak tanzim ediyor, bunun adına da mazbata deniyor. Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbata, artık İl Seçim Kurulu tarafından artık sürecin tartışma boyutunun kalmadığı anlamına geliyor. İstanbul'daki birleştirme tutanaklarının sonucu Ankara'daki olağanüstü itirazların akıbetine bağlı. YSK, itirazları haklı bulursa (İmamoğlu) verilen mazbata iptal edilir.

İstanbul seçimlerinin kesinleşmesi için YSK'ya yapılan olağanüstü itirazların sonuçlanması beklenmelidir.

"YSK İSTANBUL KARARI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?"

Kanunumuzun 131. maddesinde YSK'nın çalışma usul ve yöntemlerine ilişkin bir atıfta bulunuyor. 131. maddenin ikinci fıkrasında şu şekilde ifade ediliyor. 110. ve 112. maddedeki itiraz sebeplerindeki konulara YSK derhal ve kesin olarak karar vermelidir. YSK, AK Parti'nin 'mazbata verilmesin' talebine, 7 günlük itiraz sürecinde başka bir itiraz olma ihtimaline binaen, 7 günlük itiraz süreci beklenmeli. İtiraz süreci bittikten sonra başka olağanüstü başka başvuru süreçleri değerlendirilebilir. Muhtemeldir ki bu 7 günün sonunda (İstanbul) karar açıklanabilir.