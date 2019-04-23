YSK İstanbul itirazlarını görüşmeye devam edecek! İstanbul itirazlarında son durum ne? 23.04.2019 10:15

AK Parti'nin İstanbul seçimleri için yaptığı olağanüstü itirazı dün görüşmeye başladı. İlk gün yapılan görüşmeler 5,5 saat sürdü. Bugün de YSK tarafından itirazların görüşülmeye devam edeceği öğrenilirken, olumlu ya da olumsuz bir kararın bu hafta açıklanması bekleniyor.