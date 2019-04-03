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YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını iptal etti

03.04.2019 02:13

YSK, İstanbul'da 7 ilçede geçersiz oyların yeniden sayımının durdurulması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını kaldırdı, bu oylar yeniden sayılacak.


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