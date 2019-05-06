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YSK İstanbul için toplandı! Seçim yenilenecek mi?

06.05.2019 14:53

Yüksek Seçim Kurulu saat 14:30 itibarıyla İstanbul seçimleri için toplandı. YSK, AK Parti ve MHP'nin seçimin yenilenmesi başvurusunu görüşüyor.


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