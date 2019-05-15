YSK Başkanı Sadi Güven'den seçmen listesi açıklaması 15.05.2019 10:20

YSK Başkanı Sadi Güven yenilenmesi kararı alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Güven açıklamasında son günlerde ortalıkta dolaşan "bazı vatandaşların seçmen kaydının görünmemesi" iddialarına ilişkin "Vatandaşlarımız da bugün öğleden sonra kendileri sorgulayabilecekleri gibi; hangi sandıkta nerede oy kullanacaklarını görme imkanına sahip olacaklar." ifadelerini kullandı.