YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması 01.04.2019 00:08

YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklamaları yapıyor. Güven açıklamasında "Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız" dedi.