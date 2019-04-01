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YSK Başkanı Sadi Güven'den seçim sonuçlarına ilişkin son dakika açıklaması

01.04.2019 00:08

YSK Başkanı Sadi Güven yerel seçim sonuçları ile ilgili ilk açıklamaları yapıyor. Güven açıklamasında "Kesin seçim sonuçlarını en kısa sürede açıklayacağız" dedi.


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