YSK Başkanı Sadi Güven resmi olmayan sonuçları açıkladı! İşte Yıldırım ve İmamoğlu'nun oy oranları (Video) 24.06.2019 10:42

YSK Başkanı Sadi Güven İstanbul seçimleri sonrası canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven, İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, itiraz sürecinin başladığını belirtti.

YSK Başkanı yaptığı açıklamada, "Oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 063 geçerli oy 8 milyon 746 bin 464 geçersiz oy 178 bin 599. Katılım oranı yüzde 84.5 olarak gerçekleşmiştir. Adayların aldığı oylar Ekrem İmamoğlu 4 milyon 741 bin 868 yüzde 54.21. Binali Yıldırım 3 milyon 935 bin 453 yüzde 44.99. Necdet Gökçınar 47 bin 829 yüzde 0.55. Mustafa İlker Yücel 14 bin 545 yüzde 0.17 olarak gerçekleşmiştir.





Salı günü saat 15.00'e kadar YSK'ya itiraz hakkı var. İlçe seçim kurulumuz bunu inceleyerek perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacaktır. İl seçim kurulunun cevap verme süresi 2 gün. Ardından 3 gün içinde tekrar itiraz hakkı var. Seçimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.