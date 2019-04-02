YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven, "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." dedi.
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