YSK Başkanı Güven'den seçim sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama 02.04.2019 11:16

YSK Başkanı Sadi Güven, "Dünden itibaren itiraz süreci başladı. Bugün saat 15.00'e kadar İlçe Seçim Kurulları'na itiraz süresi var. İlçe Seçim Kurulları'nın 2 günlük bir karar verme süresi var. İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek." dedi.