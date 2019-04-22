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YSK, AK Parti'nin İstanbul itirazını gündemine aldı

22.04.2019 14:09

YSK, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptali ve yenilenmesi istemiyle yaptığı olağanüstü itirazını gündemine aldı.


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