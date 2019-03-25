YSK açıkladı: Yerel seçim hazırlıkları tamam 25.03.2019 15:02

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala YSK seçimle ilgili bir açıklama yaptı. YSK Başkanı Sadi Güven tarafından yapılan açıklamada, "YSK, İl Seçim Kurulları ve İlçe Seçim Kurulları seçim için hazırlıklarını tamamladı." denildi.