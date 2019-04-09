YSK 51 sandık için neden sayım kararı aldı? Sondajlama yöntemi ne demek? 09.04.2019 12:21

YSK'dan karar çıktı. AK Parti'nin İstanbul'da tüm oyların yeniden sayım talebi reddedilirken 21 ilçedeki 51 sandıkta yeniden sayım yapılmasına karar verildi. Büyükçekmece'deki durum ise daha sonra karara bağlanmak üzere ertelendi. Peki neden oyların tamamı değil de 51'i sayılacak? Sondajlama yöntemi ne demek? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında açıkladı.