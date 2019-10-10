YPG'yi vurduk FETÖ rahatsız oldu! 10.10.2019 12:27

Trükiye’nin terör örgütü YPG’ye yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, FETÖ’cü trolleri de rahatsız etti. FETÖ’cülerin sosyal medyada “Türk ordusu Kürt sivillere saldırıyor” yalanını yaymaya çalışması diğer kullanıcılardan büyük tepki gördü.

FETÖ firarisi Tarık Toros, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına ilişkin skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü YPG'ye destek veren ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili algı operasyonu yapmak isteyen FETÖ'cü Toros, "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz." dedi.

"3.DÜNYA SAVAŞI'NIN SESLERİ BİLE ÇIKIYOR"

Toros skandal açıklamalarına şöyle devam etti: "Barış Pınarı diyorsunuz, pınar mı bataklık mı göreceğiz. Bu sıradan bir harekat değil. Bu sıradan bir bombalama değil, bu sıradan bir gir çık değil. Afrin değil öbürü değil, beriki değil. Bu bambaşka bir şey. 3. Dünya savaşanın sesleri bile çıkıyor." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili olarak skandal açıklamalar yapan FETÖ'cü Toros'a sosyal medyadan da büyük tepki geldi.