Yol Durumu

YPG'ye sevkiyatın son görüntüsü

28 Kasım 2017, Salı
Associated Press Haber Ajansı, YPG'ye silah sevkiyatının sürdüğünü gösteren görüntüler paylaştı. Görüntüleri 27 Kasım'da Deyrizor ile Şaddadi yolu arasında çekildiği belirtiliyor. Suriye'nin kuzeydoğusunda dün çekilen görüntülerde 26 askeri zırhlı aracı taşıyan TIR konvoyu görülüyor.
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