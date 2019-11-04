YPG’ye evanjelist desteği! ABD’li David Eubank kim? 04.11.2019 23:36

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında, Amerika Birleşik Devleti adına özel askeri firma görevini üstlenen, Burma’da Çin siyasetini kontrol etmek maksadıyla oluşturulmuş harekete destek veren Burma Free Rangers oluşumu ele alındı. Burma Free Rangers’ın ABD adına görevlendirdiği ajanlardan birisi olan David Eubank da Suriye’de YPG’nin yanında yer alarak Türkiye’yi karalayan ajanlardan biri... Twitter hesabından propagandasını yürüten Eubank, YPG’yi dünya kamuoyuna masumane tanıtmak için elinden geleni yapıyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence ile de aynı karede görüntülenen Eubank’ın CIA ile müşterek bir biçimde Türkiye sınırlarının dibindeki kirli hesapları…