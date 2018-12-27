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YPG/PKK'nın Münbiç'teki tünelleri görüntülendi

27 Aralık 2018, Perşembe

AA, YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç ilçesinde kazmaya devam ettiği tünellerden görüntü aldı. Terör örgütü, Türkiye'nin bölgeye olası harekatına karşı ilçe merkezinin çevresindeki tünelleri uzatıyor ve yenilerini kazıyor


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