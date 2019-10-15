Fırat'ın doğusunda terör odaklarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bölgeden gelen bilgilere YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri öğrenildi.
YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı15.10.2019 14:21
- Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
- HDP'li milletvekili Dersim Dağ'dan Türk polisine küstah tehdit!
- Tel Abyad'da YPG-PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi |Video
- Serenay Sarıkaya'nın şok eden hali! Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafı internete sızdı |Video
- Yüsra Geyik'in o pozu olay yarattı! Arka Sokaklar dizisinin Zeliş'i yürek hoplattı |Video
- YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı
- Mardin Kızıltepe'ye havan saldırısı: 2 ölü 12 yaralı |Videosunu izle
- İzmir'de kadın cinayeti! Eski sevgilisi Birgül Bilal'i öldürüp intihar etti
- Harekata katılan komutandan "Yolculuk nereye?" sorusuna duygulandıran cevap: İslamiyet güneşinin olduğu her yere
- Arabistan bandosu Rus milli marşını çalamadı
- Vedat Muriç'in galibiyet dansı olay oldu
- Barış pınarı harekatı'nda 7'nci gün! Teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar imha ediliyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.