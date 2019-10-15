Haberler Web TV YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı

YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşları kaçmaya başladı

15.10.2019 14:21

Fırat'ın doğusunda terör odaklarına karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Bölgeden gelen bilgilere YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri öğrenildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları