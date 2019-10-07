Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Suriye’nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı. İşte teröristlerin gergin anları...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump' la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor.
YPG/PKK'LI TERÖRİSTLER KORKUDAN BAKIN NE YAPTI
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG'nin kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetleler dolaşmaya başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump' la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor.
TERÖRİSTLER PANİK HALDE SİVİL KIYAFETLERLE DOLAŞMAYA BAŞLADI
PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.
SİNSİ PLAN!
Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler muhtemelen çadırda canlı kalkan eylemi yapacakları izlenimi verdi
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