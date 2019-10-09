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YPG/PKK'lı teröristler İHA korkusundan lastik yakıyorlar!

09.10.2019 19:50

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı YPG/PKK'lı teröristlerde paniğe yol açtı. Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerin İHA'ların görüntü almasını engellemek için lastik yaktıkları görüldü.


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