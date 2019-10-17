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YPG/PKK'dan insanlık dışı uygulama! Sivilleri canlı kalkan yaptılar

17.10.2019 15:22

Resulayn’a yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, YPG/PKK’nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları ‘canlı kalkan’ olarak kullandıklarını söyledi.


Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, kontrolünü sağladıkları köyde YPG/PKK'nın kirli oyununu engelledi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı sivilleri teröristlerin elinden kurtardı. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülere, Liva Şükür El Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye'nin, kurtarılan sivillerle diyaloğu yansıdı.

Görüntülerde, 'Sizi kim kurtardı' sorusuna bir genç, 'Suriye Milli Ordusu' cevabını veriyor. 'YPG/PKK size nasıl davrandı?' sorusuna ise, Suriyeliler, 'Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz?' ifadelerini kullanıyorlar.

SMO komutanının, 'Canlı kalkan mı yapıyorlar' sorusunu ise 'Evet' karşılığını veriyorlar.

Ardından Yüzbaşı Halil Hayriyye, 'Biz kardeşiz. Sizi kurtaracağız ve sonrasında evlerinize, yurdunuza döneceksiniz?' diyor.

SMO askerlerinden bölgede çok sayıda ailenin, YPG/PKK tarafından evlerine hapsedildiği ve 'Canlı kalkan' olarak kullanıldığı bilgisi öğrenildi.

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