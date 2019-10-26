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YPG/PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı

26.10.2019 21:45

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor. Almanya'da PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika açacak olan Volkswagen'in binasına saldırdı.


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