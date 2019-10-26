YPG/PKK yandaşları Volkswagen binasına saldırdı 26.10.2019 21:45

Her fırsatta PKK yandaşlarına kapılarını açan Almanya durumdan bıkmış olsa da terör seviciliğine devam ediyor. Almanya'da PKK yandaşları, Türkiye'de fabrika açacak olan Volkswagen'in binasına saldırdı.