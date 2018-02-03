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YPG/PKK karargahının vurulma anı

03 Şubat 2018, Cumartesi
TSK'nın terör yuvalarını dağıtmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin kırsalında yer alan terör örgütü PYD/PKK'nın karargah olarak kullandığı binanın vurulma anı saniye saniye kaydedildi. İşte o anlar...
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Naim Naim

Süper,Allah'ın izni ile her yer terörden temizlenecek.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.02.2018 18:59
TEKIN SABUNCU TEKIN SABUNCU

VUR MEHMET VUR! BU ETEKLI ERKEK BOZMALARINA

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 03.02.2018 13:07
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