YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. Teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.
YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler09.10.2019 22:56
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