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YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

02.05.2019 10:49

İzmir’de, bölücü terör örgütü PKK ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şüphelilere yönelik yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.


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