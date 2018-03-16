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YPG'nin silah deposundan çıkan liste!

15 Mart 2018, Perşembe

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen YPG'nin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı.

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