Zeytin Dalı Harekatı kapsamında imha edilen YPG'nin silah deposu ve eğitim kampı olarak kullandığı binanın enkazından burada eğitim gören teröristlerin listesi çıktı.
YPG'nin silah deposundan çıkan liste!15 Mart 2018, Perşembe
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