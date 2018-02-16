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YPG'nin insansız hava aracı düşürüldü!

15 Şubat 2018, Perşembe

Afrin'in kuzeyindeki Bülbül çevresinde teröristlerin uçurduğu bir insansız hava aracı imha edildi. Aynı taktiği daha önce terör örgütü DEAŞ kullanıyordu.

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