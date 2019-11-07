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YPG’li teröristlerin üniforma oyunu!

07.11.2019 18:52

İstihbarat birimleri, YPG'li teröristlerin çekilmeleri gereken Münbiç ve Tel Rıfat'ta rejim ordusu kıyafetleri giyerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirledi. YPG’li teröristlerin isim listesi Rusya’ya verildi. Kritik haberin ayrıntılarını A Haber Muhabiri Ahmet Çelik aktardı.


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