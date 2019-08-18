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YPG'li teröristlerin Suriye'deki hareketliliği görüntülendi

18.08.2019 11:55

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin hareketliliği görüntülendi. Yaklaşık 50 teröristin yer aldığı grup, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.


Suriye'nin Kamışlı kentindeki çevre yolunda ilerleyen 3 kamyonetin içinde bulunan YPG'li teröristlerin hareketliliği Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Yaklaşık 50 kişilik teröristin yer aldığı 3 kamyonet, Türkiye sınırına yakın bölgeden geçerek, Kamışlı kentinin iç kesimlerine ilerdikten sonra gözden kayboldu.

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