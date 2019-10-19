Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/ PKK'dan kurtarılan Tel Abyad'da terör örgütünün geride bıraktığı izler siliniyor. PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ta karargâh ve hapishane olarak kullandığı Ermeni cemaatine ait bir kilise de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kurtarıldı. Kiliseyi terör örgütüne ait bez parçaları ve bölücü başı Abdullah Öcalan'ın posterleriyle donatan YPG/PKK'lı teröristler Hristiyan cemaatin ibadet yapmasına da engel oldu. Kilisenin arkasında bulunan rahip odalarını da tek kişilik hücrelere çevirerek hapishane olarak kullandı. İşte o kilise...
YPG'li teröristlerin ibadete kapattığı kilise görüntülendi! İşte YPG'nin karargah yaptığı o kilise19.10.2019 13:46
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