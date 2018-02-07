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YPG'li teröristler masum çocuğu acımasızca kurşuna dizdi!

06 Şubat 2018, Salı
YPG/PKK'lı 'Cakdar' kod adlı terörist, Deyrizor'un Bahra köyünde bir sivili acımasızca kurşuna dizerek vahşice katletti.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatansever vatansever

eyy insan suretindeki cehennem kütüğü. Allah senin ellerini tutmaz, gözlerini görmez etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet19
hayır0
cevapla 06.02.2018 15:55
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