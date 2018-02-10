YPG'li iki terörist kadın, Mehmetçik'i böyle vurmuş
09 Şubat 2018, Cuma
Afrin'de terör örgütü YPG'ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününe girildi. Bölgede teröristlerle kahramanca mücadele eden askerlerimize karşı, terör örgütü mensupları ABD'den aldıkları silahlarla haince saldırıyor. O saldırı anlarından birinde 2 kadın teröristin kameraya çekilmiş görüntüsü ortaya çıktı.
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