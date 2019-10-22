YPG ve rejim askerleri nöbet kulübesi yaptı 22.10.2019 13:40

Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlere veren 120 saatlik sürede artık sona yaklaşılmış durumda... Bir yandan teröristlerin çekilme hareketliliği izlenirken, bir yandan da gözlerin çevrildiği yer Aynel Arab ve Münbiç'ti... Rusya bayrağı ile Esad rejiminin bayrağı Aynel Arab'ta yan yana dalgalanmaya başlamıştı. Ardından iki gün sonra farklı bir nokta daha Rusya ve rejim bayraklarının dalgalandığı görülmüştü. Fakat gelişen süreçte artık yeni noktalarda da bayraklar ve bir yandan da rejim askerlerine dair hareketlilikler gözlenmeye başlandı.