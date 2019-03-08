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"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri vites

08.03.2019 15:51

Katıldığı bir televizyon programında canlı yayından yaptığı "YPG Türkiye'ye saldırmaz" açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi sözlerini yalanladı.


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