"YPG Türkiye'ye saldırmaz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri vites 08.03.2019 15:51

Katıldığı bir televizyon programında canlı yayından yaptığı "YPG Türkiye'ye saldırmaz" açıklaması ile eleştiri oklarının hedefi olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi sözlerini yalanladı.