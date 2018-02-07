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YPG sivilleri hedef aldı! Ölü ve yaralılar var

06 Şubat 2018, Salı
PYD'li teröristler, Hatay’ın Reyhaniye kasabası yakınlarındaki Atme mülteci kampına 3 top atışı yaptı. Kampta biri kız çocuğu olmak üzere 3 mülteci hayatını kaybederken, biri çocuk 15 mültecinin de yaralandığı bildirildi. Sivil savunma ekipleri kampa girerek yaralıları sahra hastanesine götürdü. Atme mülteci kampında 3 yüzbin civarında mülteci bulunduğu kaydedildi.
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