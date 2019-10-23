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YPG sevici İtalyan vekil Angelo Ciocca haddini aştı! Avrupa Parlamentosu'nda Türk çikolatasını yere fırlattı |Video

23.10.2019 16:42

İtalyan sağ parti milletvekili Angelo Ciocca, teröristlere sivil gibi göstererek Barış Pınarı Harekatı'na dil uzattı. Avrupa Parlamentosu olağan oturumunda kendini kaybeden hadsiz vekil, Türk parlamenterin dağıttığı çikolatayı yere fırlattı.


İtalya'nın Avrupa Parlamentosu milletvekili Angelo Ciocca, skandal bir harekete imza attı.

Avrupa Parlamentosu olağan oturumu esnasında Barış Pınarı Harekatı'ndan bahseden getiren İtalyan milletvekili Angelo Ciocca, Türk parlamenterlerin getirmiş olduğu çikolata kutusunu fırlatarak kendince tepki gösterdi.

TERÖRİSTLERE SİVİL DEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye'deki harekatı sivillere uyguladığını iddia ederek YPG'li teröristleri konu dışına çekip masum göstermeye çalışan Ciocca, Türklerin sivillerin üzerine bomba yağdırdığını iddia etti.

Kendisine yönelik uyarıları dikkate almayan Ciocca, Türk parlamenterlerin dağıttığı çikolatayı fırlatırken "Eli kanlı olanlardan ve terörü destekleyenlerden hediye kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ciocca, Avrupa Birliği'nin İtalya'nın 2019 taslak bütçe planını reddetmesine tepki olarak AB Komisyonunun Ekonomik ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Pierre Moscovici'nin toplantı notlarını yere atarak ezmişti.

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